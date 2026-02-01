Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Twist Bioscience vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Twist Bioscience äußert sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,424 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 101,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,489 USD im Vergleich zu -1,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 432,3 Millionen USD, gegenüber 376,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

