Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Twist Bioscience zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Twist Bioscience stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,477 USD gegenüber -0,660 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Twist Bioscience im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 107,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,00 Prozent gesteigert.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,670 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 438,6 Millionen USD, gegenüber 376,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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