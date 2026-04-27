Two Harbors Investment Aktie
WKN DE: A3DW5E / ISIN: US90187B8046
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Two Harbors Investment legt Quartalsergebnis vor
Two Harbors Investment wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,260 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,890 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 98,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 212,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,990 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,880 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,0 Millionen USD, gegenüber 605,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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