Two Harbors Investment Aktie

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WKN DE: A3DW5E / ISIN: US90187B8046

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Two Harbors Investment legt Quartalsergebnis vor

Two Harbors Investment wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,260 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,890 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 98,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 212,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,990 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,880 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,0 Millionen USD, gegenüber 605,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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