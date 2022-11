Ausblick: Two Harbors Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Two Harbors Investment stellt am 08.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,789 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Two Harbors Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 314,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 213,0 Millionen USD, gegenüber 79,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at