Ausblick: Tyler Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tyler Technologies lässt sich am 15.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tyler Technologies die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten schätzen, dass Tyler Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,75 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,71 Prozent auf 454,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tyler Technologies noch 434,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 7,02 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,59 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at