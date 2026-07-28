Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tyler Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tyler Technologies stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tyler Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 648,0 Millionen USD gegenüber 596,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
|
07:01
|Ausblick: Tyler Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)