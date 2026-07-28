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Tyler Technologies Aktie

Tyler Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Tyler Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tyler Technologies stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tyler Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 648,0 Millionen USD gegenüber 596,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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