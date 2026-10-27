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WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tyler Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tyler Technologies präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tyler Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 651,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 595,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,08 USD im Vergleich zu 7,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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