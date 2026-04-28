Ausblick: Tyler Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tyler Technologies stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tyler Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tyler Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 608,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 565,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at