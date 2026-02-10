Ausblick: Tyler Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tyler Technologies lädt am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 541,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tyler Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 591,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,41 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,14 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at