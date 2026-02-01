Tyson Foods Aktie
Ausblick: Tyson Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tyson Foods präsentiert am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tyson Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,946 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tyson Foods in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 14,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 55,84 Milliarden USD im Vergleich zu 54,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
