WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tyson Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tyson Foods präsentiert am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tyson Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,946 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tyson Foods in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 14,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 55,84 Milliarden USD im Vergleich zu 54,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tyson Foods Inc. 55,19 1,28% Tyson Foods Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

