Ausblick: Tyson Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tyson Foods wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,982 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 56,63 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at