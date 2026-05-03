Ausblick: Tyson Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Tyson Foods wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,783 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3815,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Tyson Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,25 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD im Vergleich zu 1,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 56,88 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at