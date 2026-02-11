Ausblick: UACJ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UACJ lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 53,65 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UACJ 42,79 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 300,30 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UACJ einen Umsatz von 251,26 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 132,86 JPY, gegenüber 146,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1.138,39 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 998,78 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at