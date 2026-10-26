UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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26.10.2026 10:54:56
Ausblick UBS: Solide Zahlen und politisches Stellungsspiel
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Wenn die UBS am kommenden Mittwoch ihre Zahlen zum dritten Quartal 2026 präsentiert, laufen in Bern im Nationalrat die Diskussionen um die Neuordnung der Eigenkapitalvorschriften. Erwartet wird ein grundsolider Quartalsabschluss.
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