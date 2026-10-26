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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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26.10.2026 10:54:56

Ausblick UBS: Solide Zahlen und politisches Stellungsspiel

(Bild: finews)

Wenn die UBS am kommenden Mittwoch ihre Zahlen zum dritten Quartal 2026 präsentiert, laufen in Bern im Nationalrat die Diskussionen um die Neuordnung der Eigenkapitalvorschriften. Erwartet wird ein grundsolider Quartalsabschluss.

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