Quartalszahlen voraus 03.02.2026 18:46:00

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das versprechen sich Experten von der anstehenden UBS-Bilanz.

UBS präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,542 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CHF je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 11,71 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,80 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,40 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 48,46 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 76,51 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

