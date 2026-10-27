Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UBS lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UBS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,914 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,630 CHF je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,07 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,98 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie, gegenüber 2,04 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 53,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 65,56 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at