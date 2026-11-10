uCloudlink Grou a Aktie

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WKN DE: A2P6R4 / ISIN: US90354D1046

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: uCloudlink Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

uCloudlink Group A veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte uCloudlink Group A ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 20,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 77,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 81,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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