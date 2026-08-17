uCloudlink Grou a Aktie

uCloudlink Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6R4 / ISIN: US90354D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.08.2026 07:01:06

Ausblick: uCloudlink Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

uCloudlink Group A wird am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass uCloudlink Group A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte uCloudlink Group A einen Umsatz von 19,4 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 89,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 81,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu uCloudlink Group Inc (A) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu uCloudlink Group Inc (A) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

uCloudlink Group Inc (A) (spons. ADRs) 0,72 -1,76% uCloudlink Group Inc (A) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX voraussichtlich etwas fester -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX hat positive Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein festerer Start ab. Käufer prägen zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen