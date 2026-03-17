uCloudlink Grou a Aktie

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WKN DE: A2P6R4 / ISIN: US90354D1046

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: uCloudlink Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

uCloudlink Group A öffnet am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 11,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei uCloudlink Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 23,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,019 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 80,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 91,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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