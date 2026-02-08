UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: UDR gewährt Anlegern Blick in die Bücher
UDR gibt am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen, dass UDR für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,151 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 431,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,581 USD im Vergleich zu 0,260 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UDR Inc
