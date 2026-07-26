Ausblick: UDR legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UDR wird am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll UDR 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 423,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte UDR 425,4 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,897 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,13 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at