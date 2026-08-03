Ausblick: UFP Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UFP Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass UFP Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,21 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 159,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 151,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 640,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 602,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at