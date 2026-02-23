Ausblick: UFP Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UFP Technologies präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,07 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UFP Technologies 2,10 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,47 Prozent auf 149,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UFP Technologies noch 144,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,60 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 603,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 504,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at