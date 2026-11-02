UFP Technologies Aktie

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WKN: 891541 / ISIN: US9026731029

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: UFP Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UFP Technologies lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,49 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,01 Prozent erhöht. Damals waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 166,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 8,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 657,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 602,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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