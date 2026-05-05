UGI CorpShs Aktie
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: UGI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
UGI stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,11 USD aus. Im letzten Jahr hatte UGI einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3,08 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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