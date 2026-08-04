Ausblick: UGI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

UGI stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 89,47 Prozent erhöht. Damals waren -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

UGI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD, gegenüber 3,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at