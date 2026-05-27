Ausblick: UiPath präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UiPath lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,159 USD aus. Im letzten Jahr hatte UiPath einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 397,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 356,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at