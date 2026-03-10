Ausblick: UiPath zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UiPath präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,256 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

UiPath soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 464,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,671 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,59 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at