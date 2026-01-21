Ausblick: Ujjivan Small Finance Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ujjivan Small Finance Bank gibt am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,867 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ujjivan Small Finance Bank ein EPS von 0,560 INR je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,46 Prozent auf 12,44 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,36 INR aus. Im Vorjahr waren 3,75 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 48,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 72,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at