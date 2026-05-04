Ausblick: UL Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UL Solutions A wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,413 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 748,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 705,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,21 Milliarden USD, gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at