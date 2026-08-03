Ausblick: UL Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UL Solutions A präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,560 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UL Solutions A ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 813,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 776,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at