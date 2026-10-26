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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ultra Clean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ultra Clean wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,938 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ultra Clean noch -0,240 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Ultra Clean 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 727,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ultra Clean 510,0 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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