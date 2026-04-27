Ausblick: Ultra Clean vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ultra Clean veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,263 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,110 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 518,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ultra Clean für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 525,3 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber -4,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at