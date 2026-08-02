Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ultra Clean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ultra Clean wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,531 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ultra Clean ein EPS von -3,580 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 587,7 Millionen USD – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ultra Clean 518,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,57 USD je Aktie, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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