Ausblick: Ultra Clean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ultra Clean wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,531 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ultra Clean ein EPS von -3,580 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 587,7 Millionen USD – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ultra Clean 518,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,57 USD je Aktie, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at