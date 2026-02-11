Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ultragenyx Pharmaceutical präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,390 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,45 Prozent auf 198,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,600 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -6,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 664,7 Millionen USD, gegenüber 560,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at