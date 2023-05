Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ultragenyx Pharmaceutical lässt sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ultragenyx Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,992 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 104,7 Millionen USD gegenüber 79,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -7,838 USD, gegenüber -10,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 434,9 Millionen USD im Vergleich zu 363,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

