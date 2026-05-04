Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ultragenyx Pharmaceutical wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,497 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ultragenyx Pharmaceutical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 158,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,71 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -4,350 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,830 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 746,3 Millionen USD, gegenüber 673,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at