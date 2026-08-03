Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ultragenyx Pharmaceutical öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ultragenyx Pharmaceutical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,212 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ultragenyx Pharmaceutical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 183,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -4,312 USD je Aktie, gegenüber -5,830 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 748,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 673,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at