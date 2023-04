Ausblick: Ultralife Batteries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ultralife Batteries präsentiert in der am 27.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ultralife Batteries noch -0,010 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 27,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,230 USD im Vergleich zu -0,010 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 134,0 Millionen USD, gegenüber 131,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at