Ausblick: Ultrapar Participacoes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ultrapar Participacoes stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,123 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Ultrapar Participacoes nach den Prognosen von 7 Analysten 7,56 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,70 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,496 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 31,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at