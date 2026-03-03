Ausblick: Ultrapar Participacoes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ultrapar Participacoes wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Ultrapar Participacoes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,77 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,65 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,438 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 26,53 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 24,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at