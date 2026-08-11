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WKN: 928325 / ISIN: US90400P1012

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ultrapar Participacoes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ultrapar Participacoes stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,246 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 36,14 Prozent auf 8,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,629 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,60 Milliarden USD, gegenüber 25,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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