Ausblick: Ultrapar Participacoes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ultrapar Participacoes wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ultrapar Participacoes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,273 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,74 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,869 USD im Vergleich zu 0,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 31,18 Milliarden USD, gegenüber 25,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net