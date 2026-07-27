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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: UMB Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UMB Financial lädt am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten schätzen, dass UMB Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 727,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,94 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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