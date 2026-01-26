Ausblick: UMB Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

UMB Financial wird am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,70 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,44 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,89 Prozent auf 677,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 720,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,72 USD, gegenüber 8,99 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,61 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,80 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at