Ausblick: UMB Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UMB Financial wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 701,8 Millionen USD gegenüber 909,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,07 USD je Aktie, gegenüber 9,29 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at