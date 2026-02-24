UMH Properties Aktie
Ausblick: UMH Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UMH Properties präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,04 Prozent auf 68,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties noch 61,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 263,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 240,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
