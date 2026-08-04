Ausblick: UMH Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UMH Properties gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UMH Properties noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 60,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 245,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 261,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at