Ausblick: UMH Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UMH Properties äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll UMH Properties in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 62,2 Millionen USD im Vergleich zu 66,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,165 USD je Aktie, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 246,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 261,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net