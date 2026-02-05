Ausblick: Under Armour gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Under Armour wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,049 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,470 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,94 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at